Meksiko tarjoaa erostaan ilmoittaneelle Moralesille turvapaikkaa

Ulkoministerin mukaan 20 Bolivian hallituksen ja parlamentin virkamiestä on jo hakenut turvapaikkaa Meksikon lähetystöstä Boliviassa.

"Vallankumoukselliset tuhoavat lakia"

Myöhemmin Morales kertoi Twitterissä, että hänestä on annettu pidätysmääräys. Lisäksi hän kertoi, että väkivaltaiset joukot olisivat hyökänneet hänen kotiinsa.

Kadut täyttyivät juhlijoista

Boliviassa on ollut jatkuvia mielenosoituksia sen jälkeen, kun Morales julistettiin vaalien voittajaksi. Osa protesteista on muuttunut väkivaltaisiksi mellakoiksi. Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yli 250 loukkaantunut vaalienjälkeisissä väkivaltaisuuksissa.