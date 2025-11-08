Suomi on pitkä maa ja se näkyy myös säässä: Muoniossa on mitattu jo -11 astetta, kun etelärannikolla ollaan plus kymmenessä asteessa.

Etelä- ja Keski-Suomessa viikonloppua vietetään lauhassa ja harmaassa säässä.

Pohjoiseen asti tuo harmaus ei kuitenkaan yllä. Siellä lauantaipäivä on varsin selkeä ja kuuraakin on syntynyt viime yönä monin paikoin.

– Muoniossa mitattiin reilut 11 pakkasastetta yön aikana eli aika napakat pakkaskelit jo pohjoisessa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.

Suomi onkin jakautunut sään osalta tylysti kahtia. Etelässä lämpötilat käyvät lauantaipäivän aikana 10 asteen tienoilla, kun taas Pohjois-Pohjanmaalta lähtien tarjolla on varsin talvista keliä.

– Siellä on liukkaita tieosuuksia ja lämpötila on painunut pakkaselle sekä ilmassa että tien pinnoilla.

Iltapäivällä kahtiajako jatkuu. Etelä- ja Keski-Suomessa voi tulla tihkusateita, mutta kokonaiskuva on hyvin harmaa.

– Aika läpitunkematon harmaus, ei tuossa juuri aurinko pääse pilkahtamaan, Mäntykannas toteaa.

Lappiin on sen sijaan odotettavissa kirkkaampaa säätä. Ensi yön aikana Pohjois-Suomen yli liikkuvat sateet voivat monin paikoin tulla lumena alas, joten isänpäivään herätään siellä hieman valkoisemmassa maisemassa.