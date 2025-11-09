Kylmyys ottaa ensi viikolla otteen maan pohjoisosista, kun taas etelässä lauha sää jatkuu.
Keski- ja Pohjois-Suomeen on ensi viikolla luvassa runsaita lumisateita.
Etelässä lumentuloa saadaan odotella vielä ainakin viikon verran, mutta pohjoiseen talvi saapuu jäädäkseen, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Lapissa tuleva viikko on selvästi tavanomaista kylmempi ja se tulee näkymään myös lumen määrässä. Sakeat lumipyryt voivat jatkuvat tiistaista jopa perjantaihin asti.
– Voi olla, että sinne tulee 20 asteen pakkaset ja parhaimmillaan jopa 40 senttiä lunta, Mäntykannas täräyttää.
Maan eteläpuolella lauha sää saa jatkoa ja isänpäivää vietetään pitkälti hieman alle 10 asteen lämpötilassa.
Ensi yönä olosuhteet muuttuvat vaarallisen liukkaiksi lähes koko maassa ja maanantaiaamun ajokeli onkin Mäntykannaksen mukaan varsin haastava.
– Lämpötila painuu suuressa osassa maata pakkaselle ja teiden pinnassa on kosteutta. Autoilijat tarkkana huomenna, kun lähdette työmatkaliikenteeseen.
