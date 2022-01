Säässä tapahtuu merkittävä käänne – "Lämpenee jopa 30 astetta"

– Se on iso muutos. Säätyypissä tulee totaalikäännös. Nyt meillä on ollut kylmä korkeapaine tässä, mutta ensi viikolla tuulet käyvät voimalla lännestä. Sieltä tulee voimalla lämmintä ilmaa, hän jatkaa.

Maanantai on vielä hyytävän kylmä

– Kylmyys kulminoituu vasta maanantain aikana – etelässä vasta tiistaiyönä. Maanantaiaamu on hyvin kylmä koko maassa. Lapissa pakkasta on selkeimmillä alueilla yli 20 astetta. Pohjoisessa laaksoalueilla voi olla 30 astetta. Korostan että paikallinen vaihtelu on suurta. Lämpötiloja on ollut todella haasteellista ennustaa.