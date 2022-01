Lähes koko kevään sääennuste: Loppuuko talvi jo helmikuuussa?

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Forecan sivuilla , että Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusimman, tämän kuun alussa julkaistun ennusteen mukaan aikainen kevät on mahdollinen.

– Ennusteen mukaan koko Euroopassa jakso on tavanomaista lämpimämpi. Suomessa poikkeama on kauttaaltaan 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpään suuntaan, Mäntykannas kertoo.

– Toki varmasti ajan saatossa korkeapaineen sijainti vaihtelee, mutta näyttää, että suuressa osassa Eurooppaa on korkeapainevoittoista säätä lopputalven ja alkukevään ajan. Matalapaineet puolestaan kulkisivat selvemmin Jäämerellä. Tämä viittaa siihen, että Suomeen on tulossa mahdollisesti pitkäkestoisia länsi- ja lounaisvirtauksia. Sen myötä lämpötila on tavanomaista korkeampi.