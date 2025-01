Saamelaisaktivisti Petra Laiti: Sana Lapland sisältää rasistisen loukkauksen

Saamelaisaktivisti Petra Laiti on ottanut kantaa blogissaan englannin ja ruotsin kielisten sanojen Lapland ja Lappland käyttöön Lapista puhuttaessa. Hän myös kritisoi Lappiin kohdistuvaa massaturismia kovin sanoin.

Laiti vaatii, että saamelaisalueista tulisi puhua niiden oikeilla nimillä Sàpmi tai Saamenmaa. Hänen mukaansa termit Lapland ja Lappland ovat kolonialismin jäänteitä, jotka marginalisoivat saamelaisia ja häivyttävät heidän historiansa.

– Suoraan sanottuna mielestäni englannin- ja ruotsinkielisiä sanoja "Lap(p)land" ei pitäisi käyttää lainkaan, koska ne sisältävät rasistisen loukkauksen. Yksinkertaisesti. On rasistista kutsua saamelaista "l*ppiksi", hän kirjoittaa vapaasti suomennettuna.

Laiti julkaisi englanninkielisen tekstinsä verkkosivuillaan ja Instagramissa. Näet alkuperäisen tekstin kokonaisuudessaan alla.

Jos postaus ei näy, pääset siihen tästä.

Myöhemmin hän lisäsi Instagramin tarinat -osiossa, ettei kiellä suomenkielistä termiä Lappi. Blogitekstissään hän kertoo itse puhuvansa suomeksi Lapista vain välttämättömissä tilanteissa ja käyttävänsä mieluummin sanoja Perä-Pohjola tai Saamenmaa.

Kritiikkiä turismille

Petra Laiti kritisoi voimakkaasti "Lapland"-termin käyttöä matkailumarkkinoinnissa, koska se vahvistaa tietämättömyyttä saamelaisista. Markkinoinnissa luodaan kuvaa Lapista satumaisena ja koskemattomana talven ihmemaana, joka ei vastaa todellisuutta saamelaisuudesta.

Hänen mukaansa termi "Lapland" ei kuvaa todellista Saamenmaan aluetta, vaan on "tuote", jota myydään matkailijoille.

– "Lapland" on rauhaa ja hiljaisuutta – mutta turistit tunkeutuvat pihoillemme, murtautuvat mökkeihimme, vahingoittavat pyhiä paikkojamme ja vainoavat paikallisia valokuvausmahdollisuuksien vuoksi, hän kirjoittaa.

Tekstin lopussa Laiti esittää pyynnön Lappiin suuntaaville matkailijoille:

– Niin kauan kuin pysyt "Laplandissa", et koskaan opi, mikä tekee maistamme niin erityisiä, miksi ilma täällä on puhtaampaa ja metsät edelleen kukoistavat. Jos opit sanomaan "Sápmi" (Saamenmaa) sen sijaan, voit alkaa nähdä. Ja jos luet tätä ja huomaat, ettet pidä mitään tästä tarpeellisena, jos et usko, että mikään tästä on tärkeää, niin älä koskaan tule maillemme.

10:17

Voiko turisti ostaa hyvällä omalla tunnolla saamelaiskäsitöitä Lapista? Katso Huomenta Suomen keskustelu!