Saako Yhdysvallat tahtonsa läpi? Nato-pomo kiersi kysymyksen Zelenskyin kokouskutsusta

Tämän viikon mediatietojen mukaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä ei ehkä oltaisi enää kutsumassa varsinaisiin keskusteluihin Naton huippukokouksessa Haagissa.

Näin toimittaisiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin miellyttämiseksi, jottei kuva Naton yhtenäisyydestä rikkoutuisi.

Asian nousi esille Lennart Meri -konferenssin keskustelussa Tallinnassa perjantai-iltana. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan Zelenskyin kutsumatta jättäminen lähettäisi kesäkuun huippukokouksesta aivan väärän viestin.

– Ukraina ei taistele vain meidän puolestamme vaan myös meidän sijastamme. Naton huippukokous ei olisi mikään huippukokous ilman Zelenskyiä, Tsahkna sanoi.

Samalla kannalla oli Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski.

– Zelenskyi on Euroopan voimakkaimpien asevoimien ylipäällikkö meidän puolellamme, hän perusteli.

Naton varapääsihteeri Radmila Shekerinska kiersi kysymykseen toteamalla, ettei kaikista huippukokouksen yksityiskohdista ole vielä ehditty keskustella.

Yhdysvaltain Nato-lähettiläs Matthew Whitaker asetteli myös sanansa varovaisesti, mutta antoi ymmärtää, että Zelenskyi nähtäisiin Haagissa kesäkuussa. Epäselväksi jäi kuitenkin se, tapahtuisiko tämä varsinaisessa kokouspöydässä vai esimerkiksi yhtenä johtajana muiden Naton kumppanimaiden joukossa.

USA:n lähettiläs vakuutti sitoutumista Natoon

Keskustelijoilta kysyttiin myös huhuista, joiden mukaan Trumpin hallinto olisi ehdottanut Naton ja Venäjän yhteisen neuvoston toiminnan aloittamista uudelleen.

Viron ja Puolan ulkoministereiden mukaan tämä ei tule missään tapauksessa kysymykseen nykytilanteessa tai presidentti Vladimir Putinin hallinnon aikana.

Yhdysvaltain Whitaker ei halunnut ottaa suoraa kantaa asiaan, mutta tuntui kuitenkin pitävän ajatusta vähintäänkin ennenaikaisena.

Apulaispääsihteeri Shekerinska muistutti, ettei paluuta entiseen ole, vaikka Ukrainaan saataisiinkin aikaiseksi rauha.

– Venäjä on ollut välitön ja selkeä uhka, ja se tilanne pysyy samana. Katsokaa alueellisia (puolustus) suunnitelmiamme: on selvää, että ne on laadittu liittolaisten suojelemiseksi juuri tältä uhalta, Shekerinsa sanoi.

Suurlähettiläs Whitaker liennytteli pelkoja Yhdysvaltain pesäerosta Natoon ja vakuutti maansa olevan hyvä liittolainen ja ystävä, joka haluaa vahvistaa Natoa. Hän myös kehui vuolaasti, että keskustelut puolustusmenojen kasvattamisesta muiden Nato-liittolaisten kanssa ovat olleet erittäin rakentavia ja edenneet hyvin.

– "Amerikka ensin" tulkitaan monesti väärin tarkoittamaan eristäytymistä. Se tarkoittaa, että jokainen ajattelee omaa etuaan, ja usein tuo etu on ylläpitää vahvoja liittolaisuuksia, Whitaker selvitti.