NYT: Twitterin varmennetut tilit muuttuvat maksullisiksi Yhdysvaltain välivaalien jälkeen

The New York Times uutisoi Twitterin ottavan maksulliset tilit käyttöön Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Twitterissä varmennetut tilit ovat sinisillä varmennusmerkeillä merkittyjä.

The New York Timesin mukaan sinisten varmennusmerkkien käyttöönottoa siirrettiin, koska useat Twitterin työntekijät sekä palvelun käyttäjät osoittivat huolensa väärinkäytöksistä ennen vaaleja. Kun varmennetun tilin voi jatkossa saada kuka vain maksua vastaan, on myös mahdollista, että joku esiintyy esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenina, lainsäätäjänä tai uutistoimistona ja julkaisee väärää tietoa vaaleista.