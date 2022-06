Saako lapsia kuvata julkisilla paikoilla? Näin asiasta ajattelevat MTV:n haastattelemat kansalaiset

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmaisivat aiemmin tällä viikolla, että he eivät halua lapsiaan kuvattavan tai kuvia julkaistavan mediassa. Keskustelu sai alkunsa siitä, kun presidentti perheineen kuvattiin urheilutapahtumassa Turussa tiistaina.

"Kaikilla on oikeus yksityisyyteen"

– Minun mielestäni se on poliitikkojen oma päätös, että haluaako tuoda lapsia julkisuuteen. Ei ole pakko, heilläkin on oikeus omaan yksityisyyteen, Miguel ajattelee.

Iina on asiassa samoilla linjoilla.

Toisaalta, julkiseen tilaisuuteen lapsen kanssa saapuessa kameroita voi olla paikalla ja kuka vaan voi päätyä lehtien sivuille. Tällaisissa tapauksissa lapsien kuvaaminen on toisten mielestä sallittua.

– Julkisissa tapahtumissa kamerat käy ja ihmiset näkee, niin miksi kieltää. Medialta voi pyytää voitteko olla näyttämättä, mutta se on selkeä lausunto perheeltä, jos on itse tuonut lapsen julkiseen tapahtumaan, Juan kommentoi.

Median tulee käyttää omaa harkintaa

Päätoimittajien Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jouni Kemppainen sanoo MTV Uutisille, että medialla on sananvapaus ja julkaisuvapaus.

– Tässä tilanteessa on tärkeintä se, että sekä presidentti ja pääministeri ovat tuoneet toiveensa julki. Sen, millä tavalla he toivovat omia perheenjäseniään julkisuudessa kohdeltavan.

– Samaan aikaan on tärkeää, että medialla on sananvapaus, julkaisuvapaus ja kuvaamisen vapaus, joka on varsinkin julkisilla paikoilla mahdollisimman laaja.