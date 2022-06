Antti Häkkänen tyrmistyi Niinistön Aaro-pojan kuvasta mediassa: "Millä tolalla päättäjien lasten yksityisyys on?"

Häkkäsellä huonoja kokemuksia

Häkkäsellä on päinvastaisia kokemuksia. Tiettävästi tunnistettavia kuvia Häkkäsen lapsesta ei ole päätynyt mediaan, mutta erilaisia tilanteita on hänen mukaansa ollut.

– Julkisilla paikoilla on otettu kuvia ja näitä kuvia on haluttu käyttää eri lehdissä. Olen joutunut asiasta kommunikoimaan, kyselemään ja ilmaisemaan suoraan, olemaan proaktiivinen asiassa.

Kemppainen: Toiveet on kuultu

– On tärkeää, että medialla on sananvapaus, julkaisuvapaus ja kuvaamisen vapaus, joka on varsinkin julkisella paikalla mahdollisimman laaja ja jokaisen median omaan harkintaan jää, millä tavalla he vastuutaan ja oikeuksiaan käyttävät.