Saako energiapula hamstraajat liikkeelle? – näihin tuotteisiin kriisi vaikuttaa eniten

Hamstraaminen on tunneperäistä

Hamstraamisesta on kyse silloin, kun ihminen ostaa jotakin tuotetta enemmän kuin tarvitsemansa tavallisen määrän. Mitrosen mukaan tarve jostakin yleisestä tuotteesta on sinänsä rationaalinen, mutta hamstraus on usein tunneperäistä. Sitä ohjaa pelko siitä, että jokin tavara loppuu. Se herättää reaktion minunkin on pakko saada tätä.