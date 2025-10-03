Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan varapuheenjohtaja Victor Montagliani antoi Lontoossa vastineensa Donald Trumpin puheisiin MM-jalkapallon pelipaikkakuntien mahdollisista muutoksista.

Montagliani sanoi, että Fifa päättää, siirretäänkö vuoden 2026 MM-kisojen otteluita toisiin kaupunkeihin. Trump puhui otteluiden mahdollisesta siirtämisestä viime viikolla. Ensi kesän kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.

Trump vastasi viime viikolla toimittajien kysymykseen MM-otteluiden pelaamista Seattlessa ja San Fransiscossa. Trump on uhannut lähettää kansalliskaartin joukkoja kaupunkeihin, joita pitää turvattomina. Aiemmin presidentti on lähettänyt joukkoja muihin demokraattijohtoisiin kaupunkeihin.

– Mielenkiintoinen kysymys... Mutta varmistamme, että ne ovat turvallisia, Trump sanoi Reutersin mukaan.

– Jos joku kaupunki ei mielestäni ole turvallinen, siirrämme (ottelut) pelit pois siitä kaupungista.

Presidentti mainitsi saman koskevan myös vuoden 2028 Los Angelesin kesäolympialaisia.

– Mutta MM-kisoja erityisesti, koska ne järjestetään niin monessa kaupungissa.

Kuusi MM-ottelua on suunniteltu pelattavaksi Seattlessa ja kuusi Santa Clarassa Kaliforniassa, noin tunnin ajomatkan päässä San Fransiscosta. Muita kisakaupunkeja Yhdysvalloissa ovat Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia sekä New York/New Jersey.

Montagliani torppasi Trumpin puheet muistuttamalla, että Fifa tekee päätökset pelipaikkakuntien muutoksista.

– Se on Fifan turnaus, Fifan säännöt, Fifa tekee päätökset, Montagliani sanooi.

– Kaikella kunnioituksella maailman johtajia kohtaan, jalkapallo on suurempi kuin he ja jalkapallo selviää heidän hallinnostaan ja heidän sloganeistaan. Siinä on pelin kauneus. Se on suurempi kuin kukaan yksittäinen ihminen tai mikään maa.