Asiantuntijat ovat raivostuneet kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan toimista. Liitto järjestää ensi vuoden MM-kisojen lohkoarvonnan Washingtonissa ja tuolloin on määrä jakaa rauhanpalkinto, jonka ennustetaan menevän Donald Trumpille.

MM-kisojen lohkoarvonta suoritetaan 5. joulukuuta ja se järjestetään Washingtonin Kennedy Centerissä. Washington Postin mukaan monet suunnitellut tapahtumat ovat saaneet väistyä tilaisuuden tieltä.

Fifa aikoo jakaa tilaisuudessa sen ensimmäisen rauhanpalkintonsa, jonka on arveltu menevän Trumpille. Asiantuntijat Yhdysvalloissa eivät katso toimintaa hyvällä.

– Se vaikuttaa lahjonnalta ja mielistelyltä. Vaikuttaa siltä, että rikas ja suuri organisaatio kuten Fifa on päättänyt luoda väärennetyn rauhanpalkinnon ja antaa sen Trumpille hänen egonsa pönkittämiseksi entisestään. Se on häpeällistä, Fifa pitäisi hävetä, Rutgersin yliopiston valtiotieteen professori Ross Baker totesi Dagbladetille.

Myös entinen jalkapalloammattilainen ja nykyään valtiotieteen professori Jules Boykoff on samoilla linjoilla.

– MM-kisat antavat Trumpille valtavan alustan urheilun avulla tapahtuvaan imagonpesuun – urheilun avulla hän voi siirtää huomion salaisista, kroonisista sosiaalisista ongelmista ja ihmisoikeusongelmista, samalla kun hän näyttää tärkeältä globaalilla areenalla, Boykoff sanoi.