J. D. Vance jyrähtää MM-kisaturisteille

Rauha, rakkaus ja harmonia naapurien kesken olivat keskiössä, kun Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat julkistivat kahdeksan vuotta sitten jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen yhteisisännyytensä. Kun 48 joukkueen turnauksen alkuun on enää runsas vuosi, optimismia varjostaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikka.

Trump on MM-turnauksen vankkumaton tukija, mutta toisella presidenttikaudellaan hän on silti koetellut naapurisopua pohjoiseen Kanadaan ja eteläiseen Meksikoon. Trump on kuvannut Kanadaa Yhdysvaltain 51. osavaltioksi ja rakennuttaa aitaa Meksikon rajalle. Poukkoileva kauppapolitiikka tulleineen lisää myös epävarmuutta.

Sijaiskärsijöinä voivat olla kisaturistit. Huhtikuussa hotellivaraussivusto Trivago kertoi, että Yhdysvaltoihin tehdyt hotellivaraukset ovat laskeneet Japanista, Kanadasta tai Meksikosta tulevien matkailijoiden osalta. Myös rajamuodollisuuksien tiukentaminen saattaa karkottaa osan faneista, vaikka Trumpin hallinto on vakuuttanut kisaturistien pääsevän maahan ongelmitta.

– Meille tulee kisavieraita lähes sadasta maasta. Haluamme heidän tulevan ja juhlivan kisoja, mutta kun kisat ovat ohi, heidän pitää lähteä kotiin, sanoi varapresidentti J. D. Vance.

Matkustuskielto ei koske olympiaurheilijoita

Tällä viikolla Trump linjasi, että 12 maan kansalaiset eivät ole tervetulleita Yhdysvaltoihin. Matkustuskielto koskee muun muassa Afganistanin, Haitin, Iranin, Sudanin ja Jemenin kansalaisia. Lisäksi Trump määräsi seitsemää maata koskevan osittaisen matkustuskiellon.

Trump perusteli päätöstä Coloradossa sunnuntaina tehdyllä polttopullohyökkäyksellä. Hyökkäyksestä epäillään egyptiläissyntyistä miestä, joka oli viranomaisten mukaan laittomasti maassa. Trumpin tuoreet matkustuskiellot eivät kuitenkaan koske Egyptiä.

MM-jalkapallon jälkeen ovat vuorossa 2028 Los Angelesin olympialaiset. Matkustuskiellolla ei uskota olevan vaikutusta olympialaisiin ja niiden esikisoihin.

– Olympialaisiin valmistautuu 206 maata. Yhdysvaltain liittovaltio on vakuuttanut, että se varmistaa urheilijoiden mahdollisuuden osallistua kisoihin, sanoo Kansainvälisessä olympiakomiteassa Los Angelesin kisoja koordinoiva Nicole Hoevertsz.