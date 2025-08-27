Säähän u-käännös! "Luvassa 20 astetta, ehkä pari ylikin"

Saako syksystä innostua jo ilman, että saa kimppuunsa kiukkuisen kaverin, joka muistuttaa elokuun olevan kesäkuukausi?

Meteorologi Jenna Salminen näyttää seuraavalle vuodenajalle keltaista valoa.

– Jos katsotaan tilastoja, niin syksy alkaa elokuun loppupuolella ihan pohjoisimmassa osassa Lappia ja syyskuun mittaan muualla maassa.

Kesästä kynsin ja hampain kiinni pitävien ei tarvitse kuitenkaan polkea vielä jalkaa.

Sää tarjoilee varsin kesäisiäkin lukemia sekä kuluvalla että seuraavallakin viikolla.

– Päivälämpötila on ollut laskusuunnassa. Nyt lähdetään kuitenkin tavoittelemaan vielä 20 astetta, Salminen lupailee.

Korkeammat lämpötilat näyttävät saavuttavan myös Pohjois-Suomen, missä on syksyisempää jo jonkin aikaa.

– Siellä päästään 15 asteen tienoille.

Ei paistetta ilman kosteutta

Kesäiset lukemat ovat mahdollisia myös ensi viikolla.

– Etelänpuoleinen virtaus voi edelleen ihan hyvin nostaa lämpötilat 20 asteeseen.

Vaikka auringonpaisteesta ei ole pulaa, Salminen muistuttaa, että myös ilmankosteus on kasvamaan päin.

– Yöt viilenevät ja yllemme jämähtää helposti myös sumuja, jotka viipyvät ajan myötä yhä pidemmälle päivään, Salminen sanoo.