Säähän u-käännös! "Luvassa 20 astetta, ehkä pari ylikin"

Saako syksystä innostua jo ilman, että saa kimppuunsa kiukkuisen kaverin, joka muistuttaa elokuun olevan kesäkuukausi?
Meteorologi Jenna Salminen näyttää seuraavalle vuodenajalle keltaista valoa.
– Jos katsotaan tilastoja, niin syksy alkaa elokuun loppupuolella ihan pohjoisimmassa osassa Lappia ja syyskuun mittaan muualla maassa.
Lue myös: Markus Mäntykannas: "Kesä ei ole vielä ohi"
Kesästä kynsin ja hampain kiinni pitävien ei tarvitse kuitenkaan polkea vielä jalkaa.
Sää tarjoilee varsin kesäisiäkin lukemia sekä kuluvalla että seuraavallakin viikolla.
– Päivälämpötila on ollut laskusuunnassa. Nyt lähdetään kuitenkin tavoittelemaan vielä 20 astetta, Salminen lupailee.
Korkeammat lämpötilat näyttävät saavuttavan myös Pohjois-Suomen, missä on syksyisempää jo jonkin aikaa.
– Siellä päästään 15 asteen tienoille.
Lue myös: Moni ei ole edes maistanut syksyn superherkkua – terveellistä ja edullista!
Ei paistetta ilman kosteutta
Kesäiset lukemat ovat mahdollisia myös ensi viikolla.
– Etelänpuoleinen virtaus voi edelleen ihan hyvin nostaa lämpötilat 20 asteeseen.
Vaikka auringonpaisteesta ei ole pulaa, Salminen muistuttaa, että myös ilmankosteus on kasvamaan päin.
– Yöt viilenevät ja yllemme jämähtää helposti myös sumuja, jotka viipyvät ajan myötä yhä pidemmälle päivään, Salminen sanoo.