Yksi kuva näyttää Suomen lämmön – Jenna Salmiselta synkkä tieto tulevasta

Kovimmat lämmöt väistyvät pikku hiljaa ensi viikolla.

– On ollut vähän kiikun kaakun, missä vuodenajassa mennään. Varsinkin pohjoisessa, toteaa meteorologi Jenna Salminen.

Salmisen mukaan Suomessa viime päivinä esiintynyt sumu on syksyn merkki. Tämänhetkiset lämpötilat kertovat jostain ihan muusta kuin syksystä.

– Pari viikkoa on sen verran lämmin etelävirtaus, että ihan pohjoiseen asti yltää lämmintä ilmaa.

Sateisempaan suuntaan

Tavanomaista kesäisemmät lämpötilat näkyvät vielä ensi viikon sääkartalla Suomi-neidon helottaessa punaisena.

Suomessa on vielä ensi viikollakin normaalia lämpimämpää.

Salminen pilaa kesäistä tunnelmaa ensi viikon ennusteellaan, ainakin hieman.

– Alkuviikon jälkeen tulee enemmän matalapainetta mukaan, ja siinä mennään sateisempaan suuntaan.

Katso videolta, millaisia lämpötiloja ensi viikon sääkartat lupaavat.