Yksi kuva näyttää Suomen lämmön – Jenna Salmiselta synkkä tieto tulevasta

1:49imgKatso videolta sääennuste, joka lupaa huonoa myöhäisestä kesästä nauttiville.
Julkaistu 40 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Leo Jaakkonen

leo.jaakkonen@mtv.fi

Kovimmat lämmöt väistyvät pikku hiljaa ensi viikolla.

– On ollut vähän kiikun kaakun, missä vuodenajassa mennään. Varsinkin pohjoisessa, toteaa meteorologi Jenna Salminen.

Salmisen mukaan Suomessa viime päivinä esiintynyt sumu on syksyn merkki. Tämänhetkiset lämpötilat kertovat jostain ihan muusta kuin syksystä.

– Pari viikkoa on sen verran lämmin etelävirtaus, että ihan pohjoiseen asti yltää lämmintä ilmaa.

Lue myös: Viikonloppuna jopa hellettä – täällä voit nähdä kuunpimennyksen

Sateisempaan suuntaan

Tavanomaista kesäisemmät lämpötilat näkyvät vielä ensi viikon sääkartalla Suomi-neidon helottaessa punaisena.

0609-saakartta-jenna-niinaSuomessa on vielä ensi viikollakin normaalia lämpimämpää.

Salminen pilaa kesäistä tunnelmaa ensi viikon ennusteellaan, ainakin hieman.

– Alkuviikon jälkeen tulee enemmän matalapainetta mukaan, ja siinä mennään sateisempaan suuntaan.

Katso videolta, millaisia lämpötiloja ensi viikon sääkartat lupaavat.

Lue myös: Sumu uhkaa viikonlopun helteitä – sunnuntaina harvinainen näky taivaalla

Pohjois-Savon taivaalla tapahtui illalla kummia – Pekka Pouta uskoo löytäneensä selityksen

Lisää aiheesta:

Suomi on saamassa perinteisen hyytävän juhannuksen – meteorologilta silti valoisa toivonpilkahdusNyt selvisi, miksi Suomessa on niin kylmää – ensi viikon ennuste riivaa meteorologejaMeteorologi Markus Mäntykannas typertyi viikonlopun kuumasta sääkäänteestä: "Hurja tilanne"Pääsiäisen säässä kytee kunnon jysäys! Lämpöaallon tiellä yksi mahdollinen esteHyviä uutisia: Tällä viikolla saa asunnon tuuletettua – näin Suomi viilenee ja kastuu hikihelteiden jälkeenSe siitä hellekuplasta! Viikonloppuna voi jo rytistä ja kunnolla: "Ihan kunnon ukkoskauden avajaiset"
SääKesäSyksyHuomenta SuomiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää