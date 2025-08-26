Markus Mäntykannas: "Kesä ei ole vielä ohi"

2:45imgKatso video: Alkuviikko jatkuu epävakaisena, minkä jälkeen nähdään kesäinen nytkähdys.
Julkaistu 26.08.2025 11:43
Toimittajan kuva

Veera Nikkilä

veera.nikkila@mtv.fi

Loppuviikko voi tuoda mukanaan auringonpaistetta, sadekuuroja ja komeita sateenkaaria.

Ennen kuin sää lämpenee viikonloppuna, nähdään vielä muutama epävakaisempi päivä.

– Syy alkuviikon viileään ilmaan löytyy Suomen itäpuolelta, missä vallitsee matalapaine, meteorologi Markus Mäntykannas sanoo.

Vaikka tänään sää lämpenee iltapäiväksi, niin kovin kesäisiin lukemiin ei päästä, vielä.

– Keskimäärin 15 astetta on mittarissa maan etelä- ja keskiosassa.

Lue myös: Ruotsi julisti jo syksyn alkaneeksi – meteorologi kertoo, miksi Suomessa on toisin

Lämmin käänne

Torstaina ilma kuivahtaa ja lämpötila kohoaa pitkästä aikaa 20 asteeseen, meteorologi sanoo.

Viikonloppua kohden eteläisestä Euroopasta nousee Suomeen korkeudelle lämpimämpää ilmaa.

– Sen mukana tulee myös runsaita sateita, mutta auringon paistaessa sää on varsin kesäistä. Kesä ei vielä suinkaan ole ohi, Mäntykannas vakuuttaa.

Katso yllä olevalta videolta, mikä loppuviikon päivistä on kesäisin.

Lisää aiheesta:

Säässä voi tapahtua "muljahdus"Kesä ei ole ohi! Sään kuukausiennuste paljastaa syyskuun saapuvan lämpöisenäYli 20 astetta! Syksy jatkuu lämpimänä ja aurinkoisena – katso tästä, kuinka lämpö vyöryy kotipaikkakunnallesiHäivähdys kuumaa kesää tekee paluun! Alkuviikosta käydään pakkasellakin, mutta torstaina tuntuu paikoin helteiseltä – katso ennuste paikkakunnallesiNyt kannattaa nauttia! Viikonloppuna vielä mahdollisuus kesän lämpöön – jopa helteitä luvassaJos mielesi halajaa terassille, tänään on oikea aika! Pian sateet ja pilvet himmentävät aurinkoisen kesäsään päiviksi
SääMarkus MäntykannasKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää