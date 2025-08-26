Markus Mäntykannas: "Kesä ei ole vielä ohi"

Loppuviikko voi tuoda mukanaan auringonpaistetta, sadekuuroja ja komeita sateenkaaria.
Ennen kuin sää lämpenee viikonloppuna, nähdään vielä muutama epävakaisempi päivä.
– Syy alkuviikon viileään ilmaan löytyy Suomen itäpuolelta, missä vallitsee matalapaine, meteorologi Markus Mäntykannas sanoo.
Vaikka tänään sää lämpenee iltapäiväksi, niin kovin kesäisiin lukemiin ei päästä, vielä.
– Keskimäärin 15 astetta on mittarissa maan etelä- ja keskiosassa.
Lue myös: Ruotsi julisti jo syksyn alkaneeksi – meteorologi kertoo, miksi Suomessa on toisin
Lämmin käänne
Torstaina ilma kuivahtaa ja lämpötila kohoaa pitkästä aikaa 20 asteeseen, meteorologi sanoo.
Viikonloppua kohden eteläisestä Euroopasta nousee Suomeen korkeudelle lämpimämpää ilmaa.
– Sen mukana tulee myös runsaita sateita, mutta auringon paistaessa sää on varsin kesäistä. Kesä ei vielä suinkaan ole ohi, Mäntykannas vakuuttaa.
Katso yllä olevalta videolta, mikä loppuviikon päivistä on kesäisin.