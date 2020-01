Opetusministeri Li Andersson tyrmää epäilyt: Oppivelvollisuusikä nousee ensi vuonna ilman siirtymäaikaa – "Uudistuksessa on sisäänajovaihe"

Hallituksen on tarkoitus nostaa oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen . Uudistusta valmistelevan seurantaryhmän jäsenet arvioivat aiemmin STT:lle, että uudistuksen voimaantuloaikataulu on tiukka. Osa arvioi, että ainakin jonkinlainen siirtymäaika tarvittaisiin.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

– Uudistuksessa on siinä mielessä sisäänajovaihe, että ikäluokat siirtyvät laajennettuun oppivelvollisuuden piiriin yksi ikäluokka kerrallaan.

Toinen aste halutaan maksuttomaksi

Oppivelvollisuuden laajentamisen lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu, että toisesta asteesta tulee maksuton. Maksuttomuuden valmistelu on vielä kesken, mutta Anderssonin mukaan tässä vaiheessa on selvää, ettei maksuttomuus voi koskea kaikenikäisiä ja useita tutkintoja suorittaneita.