Sää saattaa lämmetä uudestaan alkavalla viikolla, viime vuonna oli 8 hellepäivää vielä syyskuussa

Alkava viikko käynnistyy viileänä, mutta viikon loppua kohden mennessä voi alkaa taas lämmetä, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan.

Huomenna maanantaina ja tiistaina ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 15–17 asteen paikkeilla. Pohjoisessa ollaan 10–15 asteen tienoilla.

Maanantaina sadekuuroja esiintyy laajalti, mutta maan keskivaiheilla saattaa olla joitain poutaisempiakin kaistaleita.

Myös tiistaina saataneen sadekuuroja monin paikoin eri puolilla maata, mutta keskiviikoksi sateet voivat jo vähetä.

Loppuviikon ennusteissa on vielä epävarmuutta, mutta sateet näyttävät väistyvän ja etelässä hieman lämpenevän. 20 lämpöastetta saattaa ylittyä eteläisessä Suomessa torstaina ja perjantaina.

Syyskuuta kohti kuitenkin kuljetaan syksyisissä tunnelmissa. Viikonloppuna voi tulla taas vettä ja viileämpää.

Mahdollista hallaa luvassa

Alkavan viikon öinä saattaa esiintyä myös hallaa eli maanpinnan pakkasta. Maanantain vastaiseksi yöksi hallan mahdollisuutta povattiin laajasti alaville maille erityisesti maan keskivaiheille.

Hallaa saattaa esiintyä myös maanantain ja tiistain välisenä yönä. Keskiviikkoa kohden sen todennäköisyys jo vähenee.

Uimavedet viilenneet

Viime viikon tavanomaista viileämpi sää jäähdytti myös uimavedet, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) perjantaina vesi.fi -sivustolle julkaisemista tiedoista.

Syken mukaan pintavesien lämpötila oli loppuviikosta laskenut useimmilla havaintopaikoilla ajankohdan keskimääräisen lämpötilan alapuolelle tai sen tuntumaan.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sää oli selvästi viileämpi. Sääpalveluyritys Forecan mukaan viime vuonna mitattiin hellettä vielä 25. elokuuta sekä 30.–31. elokuuta.

Viime vuonna Vantaalla yllettiin 25. elokuuta jopa lähes 28 asteeseen. Lisäksi syyskuun puolella oli ennätykselliset kahdeksan hellepäivää. Viime vuonna Turussa ja Kaarinassa mitattiin Forecan mukaan 5. syyskuuta jopa 28 astetta.