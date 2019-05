Sää jatkuu loppuviikon sateisena ja viileänä – myös lakkiaispäivän yllä häälyy kuurosateiden riski

Tänään on tiedossa sadekuuroja, jotka painottuvat etenkin maan keskiosaan. Lämpötilat vaihtelevat 12 ja 17 plusasteen välillä. Lämpimintä tiistaina on maan eteläosissa.

Tuuli voimistuu keskiviikon ja torstain välisenä yönä



Keskiviikkona runsaimmat sateet keskittyvät pohjoiseen. Maan etelä- ja keskiosissa sen sijaan on poutaista ja aurinkoista, mutta melko tuulista.

Myös torstaina ja perjantaina on tiedossa sateita, jotka keskittyvät maan pohjois- ja keskiosiin. Etelässä todennäköisesti säästytään sateilta. Sää pysyy kuitenkin melko viileänä.

"Lakkiaispäivä näyttää etelässä melko hyvältä"



Sadekuurojen mahdollisuus on olemassa viikonloppuna koko maassa. Lauantaina eli lakkiaispäivänä suurin kuuroriski on jälleen maan pohjois- ja keskiosissa. Etelässä sadekuurojen todennäköisyys on pienempi.