Juhannuksen jättisää 102 paikkakunnalle! Helleraja paukkuu ja juhannuskokot jäävät haaveeksi lähes koko maassa

Suomen eteläpuolelta nousee epävakaisen sään vyöhyke, joka vaikuttaa lähipäivien säähän. Ennen juhannusta liikkeellä on joitain sade- ja ukkoskuuroja ympäri maata. Tiistaina sateita on luvassa maan eteläosissa, keskiviikkona Keski-Suomessa ja torstaina maan keskiosassa ja Itä-Suomessa

Menoliikenne sujuu kesäisessä säässä

Torstaina sade- ja ukkoskuuroja on tämän hetken ennusteen mukaan luvassa todennäköisimmin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Maan etelä-, länsi- ja pohjoisosissa on poutaa. Sää on lämmin. Sisämaassa lämpötila voi nousta jopa +27 tai +28 asteeseen.