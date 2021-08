Viikonlopun sää on vähän kaikkea: Helleraja voi ylittyä, myrskypuuskia etelässä ja ukkostakin: "Lappi on maan lämpimin kolkka"

Perjantaina sää poutainen lähes koko maassa, korkeapaineen keskus on vähitellen väistymässä Suomen yltä itään. Etenkin idänpuoleinen tuuli voimistuu perjantai-iltaa kohden ja tuuli on navakkaa lauantaina, kertoo MTV:n meteorologi Miina Manninen.

Perjantaina iltapäivällä on odotettavissa yksittäisiä sadekuuroja Lapissa. Etelässä on pääasiassa poutaa. Koko maassa lämpötilat ovat hyvin lähellä torstain lukemia tai vähän sen yläpuolella. Maan keskiosissa lämpötilat vaihtelevat 20-24 asteen välillä. Pilvisyys on iltapäivällä runsaimmillaan.