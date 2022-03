Nämä venäläistuotteet poistuvat K-kaupoista – listalla mukana tuttujen brändien yksittäisiä tuotteita: Chupa Chups, Snickers, Rexona…

Maanantaina useat eri suomalaisyritykset ja kauppaketjut ilmoittivat keskeyttävänsä tai lopettavansa venäläistä alkuperää olevien tuotteiden myynnin. Kyseessä on kannanotto Venäjän sotatoimille Ukrainassa.

– Se, mitä Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu, on järkyttävää ja täysin tuomittavaa. Olemme seuranneet tiiviisti asiakkaidemme reaktiota tapahtuneeseen. Kaikki toivovat keinoja vaikuttaa tilanteeseen jollain tavalla, meille tämä valikoimalinjaus oli yksi sellainen, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho totesi SOK:n tiedotteessa.

"Venäläisen makumaailman tuotteita" jää silti kauppoihin

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli kertoo MTV Uutisille, että venäläistä alkuperää olevien päivittäistavaratuotteiden osto ketjuun on lopetettu viime perjantaina 25.2.2022.

– Linjaus on kannanottomme järkyttävään tilanteeseen Ukrainassa. Sen myötä venäläiset tuotteet poistuvat K-ruokakaupoista. K-ruokakauppojen valikoimassa on ollut alle 40 Venäjällä valmistettua tuotetta, pääosin elintarvikkeita sekä hygieniatuotteita, ja näiden tuotteiden osuus on ollut alle 0,1 prosenttia päivittäistavarakaupan myynnistä, Akseli kertoo.