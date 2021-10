Ruotsissa herättiin suureen järkytykseen – 19-vuotias suosikkiräppäri löydettiin ammuttuna

Einár teki viimeisen julkaisunsa Instagramissa viikko sitten, jossa hän hehkutti juuri julkaisemaansa musiikkia. Päivitys on kerännyt todella paljon surunvalitteluja asiasta järkyttyneiltä faneilta. Einárin Instagram-tilillä on 256 000 seuraajaa.

Poliisi on aloittanut laajan tutkinnan tapahtuneen johdosta. Aftonbladetin lähteiden mukaan kahden tummapukeisen ihmisen on nähty poistuvan paikalta. Alueella on useita valvontakameroita ja tapahtuman uskotaan tallentuneen videolle.