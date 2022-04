Ruotsalaislehti: Turvayhtiö Verisuren työntekijät jakoivat alastonkuvia asiakkaistaan – "Oli hälytyskeskuksen työntekijöiden yleistä hupia"

"Alastonkuvien katselu oli työntekijöiden yleistä hupia"

Viraston tutkintaa johtava Jenny Bård kertoo tiedotteessa, että tutkinnan tarkoituksena on selvittää tapahtumat sekä tarkastaa, millaisia teknisiä turvatoimia yhtiöllä on käytössä, ja miten se ohjeistaa työntekijöitään.

Verisuresta tehty muitakin hälyttäviä paljastuksia

Aftonbladet on tehnyt useita paljastuksia Verisuren toiminnasta. Lehti on kertonut siitä, miten hälytyskeskuksen työntekijät Ruotsissa saavat bonuksia, jos he eivät lähetä vartijaa hälytyksen lauettua. Tavoitteena on vähentää hälytysten aiheuttamia kuluja.