Mitä Ruotsi tuo Natoon ja millainen merkitys Ruotsin jäsenyydellä on? "Kriittisen tärkeä alue"

Ruotsin Nato-jäsenyyden viimeiset esteet ovat väistymässä, ja näin liittokunta on saamassa 32. jäsenensä. Mutta mitä Ruotsi tuo mukanaan sotilasliittoon ja millainen merkitys Ruotsin jäsenyydellä Natolle on?

Ruotsin merkitys Natolle on paljon muutakin kuin usein mainittu solmukohta tai kauttakulkumaa. Maantieteellisesti tärkeän alueen, satamien ja ilmatilan lisäksi Ruotsi on sotilaallisesti verrattain kyvykäs ja tuo sotilaallista kykyä liittokunnan käyttöön, vaikka maan puolustus onkin uudelleenrakentamisvaiheessa, muistuttaa Pesu.

– Se, miten paljon allokoidaan ja korvamerkitään Nato-operaatioihin ja Nato-komentoon, on aina poliittinen päätös, mutta jälleen kerran asia, joka Suomeakin kiinnostaa, koska Ruotsi on meille poliittisesti kaikkein läheisin liittolainen.

Asetuotantoa ja tiedusteluosaamista

Ruotsin puolustusteollisuus ja teknologinen osaaminen on merkittävää. Pesu kuvaakin Ruotsin puolustusteollisuutta suorastaan hämmentävän vahvaksi Nato-liittolaisten joukossa. Hävittäjien ja sukellusveneiden ohella Ruotsi tuottaa muun muassa ohjusteknologiaa, tykistöä ja rynnäkköpanssarivaunuja.

– Ei ole ehkä ykköskorin valtio, jos katsoo volyymia. Mutta kyllä Ruotsi on siellä, jos ei suurten, niin vähintään keskisuurten joukossa, Pesu arvioi.

– Meillä on laaja valikoima puolustusteollisuuden tuotteita, joista on mielestäni hyötyä Natolle, hän arvioi.

Matti Pesu nostaa esille myös tiedustelun pohtiessaan Ruotsin vahvuuksia. Hän kertoo, että Ruotsilla on varsin kyvykäs tiedustelukoneisto sekä sotilas- että siviilipuolella.

Uusia sukellusveneitä tulossa

Ruotsin asevoimilla on käytössään muun muassa noin sata Gripen-hävittäjää, kuljetuskoneita, helikoptereita, taistelupanssarivaunuja, tykistöä ja muutamia sukellusveneitä, ja se kasvattaa puolustusbudjettiaan voimakkaasti.

Näin ollen se on uusimassa ja täydentämässä esimerkiksi sukellusvenelaivastoaan. Suomen Sotilas -lehti arvioi hiljattain, että uusi sukellusvene olisi erittäin suorituskykyinen ja on räätälöity Itämeren matalien ja kapeiden vesien vaativiin oloihin.

– Uudet alukset ovat olleet suunnitteilla jo pitkään, mutta nyt ne ovat telakalla työn alla. Kyseessä on kaksi uutta modernia A26-sukellusvenettä. Pontta työlle on antanut maailmanpoliittisen tilanteen tulehtuminen, joka on yltänyt vahvasti myös Itämerelle, lehti kirjoittaa.