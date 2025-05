Ruotsin NHL-huippu tilittää pilkkaamisesta: "Eivät välittäneet minusta paskaakaan"

Kaksi maalia pinteessä olleelle Ruotsille Itävaltaa vastaan MM-jääkiekossa tällännyt Mika Zibanejad tilitti, että häntä oltiin pilkattu.

Eilen Ruotsi voitti kliinisemmin: Slovakia kaatui 5–0. Tre Kronorin varakapteeni, New York Rangersin NHL-tähti Mika Zibanejad iski taiston päätösosuman viime minuuteilla.

Tänään lauantaina Itävalta kampesi Ruotsia vastaan johtoon kahteen otteeseen ja oli 2–1 keulilla viime minuuteille. Ajassa 57.41 Jonas Brodin painoi Ruotsille kuitenkin tasoituksen ilman maalivahtia ja vain 12 sekuntia myöhemmin Zibanejad lämäsi voittomaalin. Zibanejad oli värkännyt matsissa jo 1–1-tasoituksen ylivoimalla.

Alexander Wennberg sysäsi 4–2-päätösnaulauksen tyhjiin.

Zibanejad luonnehti Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle nousua ja maalaamistaan "taianomaiseksi".

– Sairas tunne tietysti, kun olimme perässä vain minuuttia aiemmin. Globenissa oli aika paljon painetta jo 2–2-maalin aikana, joten se oli siistiä, hyökkääjä kommentoi.

Zibanejad osoitti osumansa jälkeen katsomossa ollutta perhettään, vaimoaan ja tytärtään.

– He ovat suurimpia tukijoitani. On siistiä, kun voimme iloita yhdessä. On tietenkin erityistä, kun pääsen tekemään sen kotona, maajoukkueelle. Pääsee edustamaan maataan. Tunne on täysin erilainen minulle pelaajana, mutta varmasti myös perheelle. Se on aina kunnia, niin pirun hauskaa... anteeksi. Se on ollut fantastista, hän sanaili Expressenin mukaan.

Mika Zibanejad huomioi perheensä 3–2-maalinsa jälkeen.

Miehelle oli irvailtu hänen eilisen maalinsa jälkeen, minkä myötä hän otti nyt ilon irti.

– Ihmiset eivät välittäneet minusta paskaakaan... mutta he pilkkasivat minua eilen siitä, etteivät olleet koskaan nähneet ketään niin happamana maalinteon jälkeen. Kolmatta maaliamme on vaikea olla juhlimatta.

– Se oli oikeastaan enemmänkin kujeilemista.

Seuraavaksi Ruotsi kohtaa Suomen maanantaina. Itävallan MM-jäällä niin ikään nihkeästi päihittänyt Leijonat pelaa sitä ennen sunnuntaina Ranskaa vastaan.