Leijonia vastaan säväyttänyt 17-vuotias suurlupaus koki ison MM-yllätyksen – tapetille nousivat kolme kirjainta: "Ihana poika"

NHL-puhetta

– Hän on ihana poika. Hän todella on. Hän on aina onnellinen, hän aina kannustava jokaista pelaajaa kohtaan. Kun saat tällaisen kaverin, hän osoittaa taitoa. Hän ei ole peloissaan, hän taistelee, menee kulmiin ja ajaa maalille. Jokin NHL-joukkue saa hänet vähän myöhäisempänä varauksena, ja he tulevat olemaan todella onnellisia, Sykora ylisti.