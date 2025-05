Ruotsin tähtipelaaja ärähti – suorat sanat "paskapuheista"

Tre Kronorin tähtipelaajat Mika Zibanejad ja Filip Forsberg kommentoivat tiukaksi äitynyttä Itävalta-ottelua värikkäin sanankääntein.

Ruotsi nousi MM-altavastaajaa vastaan voittoon vain kolme minuuttia ennen loppua. Taululle kirjattiin summerin soidessa numerot 4–2.

– Se oli täydellistä. Se meni niin, kuin olimme suunnitelleet. Vähän viihdearvoa, Mika Zibanejad heitti huumorilla Aftonbladetille.

NHL:n NY Rangersia edustava hyökkääjä teki maalleen kaksi osumaa. Hän vastasi lopun 3–2-voittomaalista.

– Uskomattoman mukavaa. Tämä on vielä hienompaa, kun voitamme näin, tähti jatkoi.

Nashville Predatorsin Filip Forsberg oli tiukemmalla tuulella. Forsberg alleviivasi, että Ruotsi otti Itävallan haasteen hyvin vakavasti. Jääkiekon pikkumaa laittoi jo eilen Leijonat todella tiukille.

– Te mediassa sanoitte, että tämä olisi helppo peli. Sellaista ei tässä turnauksessa ole. He pelaavat tiukasti toisilleen, nämä ovat todella kovia pelejä. Media voi aliarvoida Itävaltaa ja puhua heistä paskaa niin paljon kuin haluaa, mutta me emme joukkueessa tee niin. Tämä oli ottelu, jossa he pelasivat maansa ja itsensä puolesta, Forsberg latasi.

Ruotsi on pelannut nyt kaksi alkulohkon ottelua kotikisoissaan. Se jatkaa tappioitta, sillä perjantaina Slovakia taipui 5–0. Tre Kronor kohtaa seuraavaksi Suomen. Ottelu on kalenterissa maanantai-iltana.