Ruotsin jalkapallomaajoukkueen tähtimaalivahti Robin Olsenin suuttui päävalmentaja Jon Dahl Tomassonille ja lopetti maajoukkueuransa. Kaksikko on selvitellyt välejään sen jälkeen julkisuudessa median välityksellä.

Ruotsin maalivahti Robin Olsen ilmoitti lopettavansa maajoukkueessa – ainakin siksi ajaksi, kun Jon Dahl Tomasson toimii Ruotsin maajoukkuevalmentajana.

Olsenilla meni kuppi nurin tanskalaisluotsiin, kun hän ilmoitti Olsenille, ettei tämä avaa seuraavassa pelissä maalinsuulla.

– Kuukausi sitten Tomasson sanoi, että olen ykkösmaalivahti. Kaikki tietävät että tein virheen Sloveniaa vastaan, mikä ei tietysti ole koskaan mukavaa. Eilen sain häneltä puhelun, jossa hän kertoi, että aikoo vaihtaa minut pois. Minusta tuntuu, että en halua työskennellä tuollaisen johtajan alaisuudessa, Olsen kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Tomasson vastasi Olsenin kritiikkiin kovin sanoin.

– Olen pettynyt Robinin reaktioon. Hän on pettänyt joukkuetoverinsa antamalla kritiikkiä avoimesti sen sijaan, että olisi seissyt yhdessä linjassa joukkuekavereidensa kanssa, Tomasson sanoi Expressenin mukaan.

Valmentaja jatkoi vielä.

– Tuollaisella kommentilla viestittää joukkuekaverille, että hän ei ole tarpeeksi hyvä, vaikka hän taistelee pelipaikasta yhtä lailla. Tuo viestittää joukkuekavereille, että he eivät ole sen arvoisia.

Olsenin purkaus ja maajoukkueen lopettamispäätös tuli Tomassonille täysin yllätyksenä.

– En odottanut tuollaista. Joukkue tulee aina ensimmäisenä. Pelaajien tulisi aina käyttäytyä joukkuepelaajina. Siksi hän mielestäni petti joukkuekaverinsa.

Olsenin jättäytyessä pois ottanee Viktor Johansson paikan Ruotsin tolppien välistä, kun joukkue kohtaa Sveitsin ja Kosovon lokakuun maaotteluissa.