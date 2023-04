Ruotsin keskuspankki nosti taas ohjauskorkoaan inflaation hillitsemiseksi

Pohjainflaatio on keskuspankin mukaan pysynyt odotettua korkeammalla.



Ruotsin keskuspankki Riksbank on nostanut ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Ohjauskorko on nyt 3,5 prosenttia.

Koronnostolla yritetään hillitä inflaatiota, joka keskuspankin mukaan on yhä aivan liian korkealla. Inflaatio oli Ruotsissa maaliskuussa 10,6 prosenttia.



– Pohjainflaatio on ollut paljon odotettua kovempaa vuoden ensimmäisten kuukausien aikana, keskuspankki kertoi tiedotteessaan.



Keskuspankki kertoi näkymän olevan sellainen, että ohjauskorkoa nostetaan vielä 0,25 prosenttiyksikköä joko kesäkuussa tai syyskuussa.



Inflaatio Ruotsissa kävi joulukuussa 12,3 prosentissa, mikä oli korkein lukema yli 30 vuoteen. Vaikka hintojen nousu on sittemmin hidastunut hieman, on se johtunut pääasiassa halventuneesta energiasta, eli pohjainflaatio ei ole laskenut halutulla tavalla.



Keskuspankit ympäri maailman ovat nostaneet korkojaan viimeisen vuoden aikana merkittävästi taistellakseen inflaatiota vastaan. Ruotsin keskuspankki aloitti koronnostot vuosi sitten huhtikuussa, jolloin ohjauskorko oli nollassa.



Keskuspankki ennakoi Ruotsin talouden supistuvan tänä vuonna 0,7 prosenttia. Koko vuoden inflaatioksi ennustetaan 8,9 prosenttia.