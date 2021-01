Carola muutti miehensä kanssa unelmien taloon aivan Venäjän rajalle – pariskunnalle on saneltu tiukat säännöt: "Se voi olla vankilareissu Venäjällä"

– Vieressä on Suomen ja Venäjän rajapyykit ja sellainen karja-aita. Keskellä kulkee 10 metrin levyinen kaistale, joka toimii rajapolkuna, Lindström kertoo.

Rajavartiolaitos myöntää rajavyöhykeluvan, jos siihen on asumisesta, työstä, ammatista, elinkeinosta, liiketoiminnasta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä luvan antamisesta aiheudu eritystä vaaraa rajajärjestyksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiselle.

Rajavartiolaitos seuraa Lindströmin tontin tapahtumia silmä kovana

Hän on myös itse joutunut selittelemään menojaan rajavartiolaitokselle aika ajoin.

– Kyydin tarjonnut kuski tuli rajavyöhykkeen ulkopuolelle ja kävelin autoa kohti bilevaatteet päällä. Mieheni puhelin soi nopeasti ja rajavartiolaitokselta kysyttiin, että "joku nainen revityissä farkuissa kävelee rajatietä pitkin, onko tuttuja?" Mieheni vastasi, että "Joo se on emäntä lähdössä Imatran ajoihin", Lindström naurahtaa.

Venäjän ja Suomen raja on merkitty aidalla.

Lindström tietää, että rajavartiolaitoksella on alueella runsaasti kameravalvontaa.

– Homma pelaa puolin ja toisin. Jos me havaitsemme jotain epäilyttävää, he tulevat tarkistamaan asian ja samoin toisinpäin. Jos he havaitsevat jotain, niin käyvät sitten kysymässä meiltä.