Ruotsin hiihtomaajoukkueessa katastrofi – "Ei ole ihanteellista"

Sprintin kaksinkertainen maailmanmestari Jonna Sundling kaatusi rajusti viikonloppuna ja satutti peukalonsa, joka on nyt kipsissä. William Poromaa on sairastellut viime viikkojen aikana ja hänen kerrotaan aloittavan kauden Lillehammerista.

Oskar Svenssonilla on ongelmia vanhan selkävaivan kanssa. Hän on pystynyt tekemään tällä viikolla kevyempää harjoittelua. Emma Ribom on puolestan vilustunut, eikä ole vielä täysin kuntoutunut. Hänen tilannettaan seurataan päivittäin.