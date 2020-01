Ruotsin ampumatapaukset ovat lisääntyneet rikollisten imagonhallinnan takia: "He joutuvat jatkuvasti puolustamaan mainettaan väkivallalla"

Ruotsin Rikostorjuntaneuvoston yksikön johtaja Daniel Vesterhav kuitenkin kertoo, että ampumatapausten ja räjähdysten määrä on ollut nousussa.

Rikollisten keskuudessa on tapahtunut asennemuutos

Vesterhavin mukaan Ruotsin räjähdysten syitä ei ole vielä tutkittu, mutta ampumatapausten on.

Viime helmikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan rikollisjengien keskuudessa on tapahtunut asennemuutos, ja väkivaltaista ammuskelua ja väkivallan näyttämistä tarvitaan oman maineen ylläpitoon.

– Oma henkilökohtainen maine vaarallisena henkilönä on todella tärkeää. Tämän vuoksi rikolliset joutuvat jatkuvasti puolustamaan mainettaan väkivallalla, kertoo Vesterhav.

– Tällä hetkellä meillä on kuitenkin ongelma, koska tapausten tutkiminen vie paljon aikaa ja kaikki ampumatapaukset vievät resursseja. Tämän vuoksi poliisilla on vaikea priorisoida tehtäviä, toteaa Vesterhav.

Suomessa poliisi reagoi väkivaltaan välittömästi

– Suomessa on se hyvä puoli, että meillä on laaja viranomaisyhteistyö ja me reagoimme jatkuvasti.