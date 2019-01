Väkivaltarikosten määrä nousi Ruotsissa – "He haluavat käyttää väkivaltaa, haluavat jättää viestin"

Tilanteeseen on reagoinut myös Ruotsin valtiopäivät, sillä joulukuussa hyväksytyssä budjettiehdotuksessa on varattu määräraha kahden uuden poliisin koulutuskeskuksen sekä 10 000 uuden poliisin palkkaamiseen seuraavan viiden vuoden aikana.

Katujengit erilaisia kuin Suomessa

– Katujengit on hyvin erilaisia kun verrataan suomalaiseen tyyppilliseen jengikulttuuriin, jossa meillä on moottoripyöräjengejä. Katujengit ovat pitkälti etnisen taustan omaavien nuorten yhteenliittymiä ja toimivat paikallisesti tietyllä rajatulla alueella. He haluavat käyttää väkivaltaa, haluavat jättää viestin, kuka milläkin alueella määrää ja hallitsee, Hyyryläinen kertoo.

Ruotsin poliisi arvioi, että ammattirikollisia on vähintään 15 000. Huumekauppa, velanperintä, rahanpesu ja asekauppa ovat niitä, jotka kiinnostavat ammattirikollisia eniten. Kahdeksan viime vuoden aikana on ollut myös 116 kranaattihyökkäystä.

– Valtaosa kranaattihyökkäyksistä on tapahtunut nimenomaan Etelä-Ruotsissa, pääosin Malmön ja Göteborgin alueilla. Näillä molemmilla alueilla on tosi vahva, Balkanilta peräisin oleva rikollisuus. He harjoittavat asekauppaa, ja siellä on valtavasti henkilöitä, joilla on sotakokemusta Balkanin kriisin ajoilta. Aseita virtaa Ruotsiin, ja kranaatteja on myös senkin takia, rikoskomisario Antti Hyyryläinen arvioi .