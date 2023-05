MM-kisoissa viritellään hurjaa paukkua – nähdäänkö Leon Draisaitl Tampereella?

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen on Riiassa ja Tampereella pelattavien jääkiekon miesten MM-kilpailujen suurin tähti, mutta hän saattaa saada pian haastajan. Edmonton Oilersin NHL-kausi päättyi maanantaiaamuna Suomen aikaa, ja Saksa toivoo supertähti Leon Draisaitlin liittymistä MM-joukkueeseen.

– Joukkue on pudonnut, ja siinä kaikenlaista, Kreis komppasi.

"Totta kai toivoisimme, että hän tulisi turnaukseen"

Saksa kärsi maanantaina kirvelevän 2–3-tappion Yhdysvalloille ja on hävinnyt kaikki MM-ottelunsa. Suomalaistaustainen Samuel Soramies teki toisessa erässä 1–1-tasoituksen.

– Meillä oli mahdollisuudet voittaa peli. On turhauttavaa hävitä kolme peliä peräkkäin noin niukasti, Soramies jutteli.

– Meillä on ollut mahdollisuudet voittaa jokainen peli. Olemme laukoneet tolppaan ja yläputkeen. Meidän täytyy vain pelata samalla tavalla kuin olemme pelanneet tähänkin asti, 24-vuotias Soramies tuumi.

– On mahtavaa pelata Suomessa. Spesiaalijuttu minulle ja perheelleni. Isäni on Suomesta, isovanhempani asuvat täällä ja setäni on täällä. Kaikki ovat innoissaan.