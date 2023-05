Ruotsin hyökkääjä ei ole ollut NHL-tähtiveljeensä edes yhteydessä – mitä Tre Kronorissa tapahtuu?

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

William Nylander suhtautuu Aftonbladetin mukaan MM-kisoissa pelaamiseen "positiivisesti" ja näin liittyminen Ruotsin riveihin olisi lähellä. Nylander toisi Ruotsin kärkeen merkittävästi lisää terävyyttä: C Moren asiantuntija Olli Jokinen pohti, että hänellä olisi samanlainen merkitys Ruotsille kuin NHL-huippu Mikko Rantasella Suomelle.

Ruotsin ykkösketjussa Tampereella pelannut nuorempi Nylander on odottanut kovasti pääsevänsä pelaamaan veljensä kanssa samassa joukkueessa. Aiemmin se jossain määrin toteutui nuorten MM-kisoissa 2016, joskin William loukkaantui tuolloin heti alkuun.

"Mitä he kertovat minulle"

– En johda sitä prosessia. Keskityn peliin ja joukkueeseemme. Katsotaan, mitä he kertovat minulle tänä iltana, kun palaan hotellille, hän kommentoi sunnuntai-iltana.

– Meillä on 25 jätkää täällä. Joukkue on riittävän hyvä voittamaan. Totta kai pyrimme kuitenkin aina saamaan kasaan parhaan mahdollisen joukkueen, joten katsotaan, mitä minulle sanotaan tänä iltana.

Ruotsilla on vielä viisi kisapassia leimaamatta, jotta leimaus olisi täydellä määrällä pelaajia, 25:llä. Paikkoja joukkueessa on jätetty viime vuoden kaltaisesti kisojen alkupuolelle paljon auki mahdollisten Pohjois-Amerikan vahvistusten varalle.

Kapanen hyvä ystävä

Tulosta Tre Kronor on saanut MM-turnauksessa tehtyä ja sillä on kahdesta pelistä kaksi voittoa. Suomella on puolestaan tilillään sekä tappio että voitto.