Ruotsi valmis tukemaan energiamarkkinoita sadoilla miljardeilla kruunuilla – Saarikko: "Suomessa vastaavat valmistelut jo pitkällä"

– Venäjän energiasodalla on vakavia seurauksia Euroopan ja Ruotsin kotitalouksille ja yhtiöille, erityisesti Etelä-Ruotsissa, joka on riippuvainen Saksan energianhinnoista, joka puolestaan on erittäin riippuvainen kaasusta, luetteli pääministeri Magdalena Andersson.