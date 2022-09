Voidaanko energiayhtiöitä päästää nurin? Missä menee valtion piikin raja? Ministeri Lintilä: "Useilla yhtiöillä ongelmia vakuuksien kanssa"

Valtioneuvosto aikoo esittää eduskunnalle 10 miljardin euron valtuutusta, jonka pohjalta valtio voi myöntää energiayhtiöille lainoja ja takauksia. Kyseessä on viimesijainen rahoitusvaihtoehto kaatumisvaarassa oleville yhtiöille, pääministeri Sanna Marin (sd.) korostaa.

– Tämä ei ole tuki. Tämä on erittäin kovilla ehdoilla tulevaa lainaa tai takausta. Huomenna julkistetaan ehtoja. Ensisijainen on pankkirahoitus ja omistajien rahoitus. Ihan viimeisenä haluamme valtion puolelta taata sen, että suomalaisilla energiayhtiöillä on toimitusvarmuus energiasta, Lintilä sanoo.