USA:n Austin Watson huuteli törkeyksiä Marko Anttilalle – pian tapahtui irvokas käänne: "Ei haitannut yhtään!"

– Tunnetta pitää olla. Hämmentäminen on ehkä vähän mun hommakin. Ei siinä sen kummempia. Mää ainakin nautin, oli hieno peli, Anttila myhäili jälkikäteen MTV Urheilulle.

– Tunnetta pitää olla, mutta pitää myös pelata fiksusti. Täällä kaikilla joukkueilla on yli- ja alivoimat kunnossa. Pitää minimoida jäähyt ja saada kaverille muutama. Meillä ylivoima on kuitenkin toiminut hyvin, Anttila miettii.

Leijonien nelosketju on kunnostautunut niin sanotulla hämmennys- ja kahinapuolella. Turnauksen avauspelissä Norjaa vastaan Saku Mäenalanen pudotti hanskat ja otti nyrkkitappelun.

– Meillä on oma roolimme ja yritämme päästä vähän ihon alle. Yritetään painia vähän kaverin kanssa, Anttila kuittaa.

– Meillä on suhteellisen kokenut porukka kasassa. Ei välttämättä iältään, mutta sen suhteen, että millaisia pelejä on tullut pelattua. Tiedämme kyllä, että mihin nämä ratkeavat. Hermokontrolli on yksi iso juttu. Nämä pelit ovat kuitenkin pääkopasta kiinni, Anttila miettii.