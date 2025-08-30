Ruotsi kehittää merenalaista droonia – minisukellusvene saa vaarallisimmat tehtävät

Ruotsin puolustusvoimissa kehitetään miehittämätöntä minisukellusvenettä, jonka tehtävänä on valvoa Itämerta ja tukea tavallisia aluksia vaarallisissa operaatioissa.

Ruotsin puolustusvoimat rakentaa parhaillaan ensimmäistä miehittämätöntä pienoissukellusvenettä Karlskronassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Kyseessä on kuusi metriä pitkä vedenalainen drooni, joka on tarkoitus laskea vesille jo ensi kesänä.

– Uhkatilanne, jossa elämme, on pakottanut kehityksen liikkeelle, merisotakoulun kehityspäällikkö Tobias Söderblom toteaa SVT:lle.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Saab.

Lue myös: Tanskalla uusi lääke Venäjän kiusantekoon Itämerellä

Tavoitteena on, että suuret vedenalaiset droonit voivat tulevaisuudessa hoitaa miehitettyjen sukellusveneiden vaarallisimmat tehtävät.

– Parhaassa tapauksessa voisimme lähettää miehittämättömän aluksen alueelle ennen miehitettyä sukellusvenettä, jotta voisimme tutkia, onko alueella miinoja ja pohjatutkajärjestelmiä ja millainen ympäristö on, LUUV-nimistä (Large Unmanned Underwater Vehicle) projektia johtava Söderblom sanoo.

Aluksi vedenalaisia aluksia käytetään tiedusteluun Itämerellä ja vapauttamaan resursseja miehitetyiltä sukellusveneiltä, joita neljä.

Söderblomin mukaan tulevaisuudessa puolustusvoimat voi aseistaa minisukellusveneet miinoilla tai torpedoilla.

Tavoitteena on, että minisukellusveneet voivat toimia itsenäisesti tekoälyn avulla jopa viikon.

Lue myös: Norjassa jahdataan venäläistä sukellusvenettä