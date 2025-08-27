Norjassa jahdataan venäläistä sukellusvenettä

Sunnuntaista lähtien Norjassa on etsitty venäläistä sukellusvenettä, jonka uskotaan uhkailleen amerikkalaista lentotukialusta Norjanmerellä.
Norjassa on ollut jo useita päiviä käynnissä venäläisen sukellusveneen etsinnät, uutisoi norjalaislehti Dagbladet.
Norjan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain lentoalukset ovat etsineet sukellusvenettä sunnuntaista lähtien, koska sen uskotaan uhanneen yhdysvaltalaista USS Gerald R. Ford -lentotukialusta Norjanmerellä, kirjoittaa Dagbladet.
USS Gerald R. Ford on maailman suurin lentotukialus.
Sunnuntaista lähtien Norjanmerellä on suoritettu jo 27 lentoa.