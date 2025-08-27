Norjassa jahdataan venäläistä sukellusvenettä

AOP, uss gerald r. ford
Gerald R. Ford -lentotukialus Norjassa toukokuussa 2023.
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Sunnuntaista lähtien Norjassa on etsitty venäläistä sukellusvenettä, jonka uskotaan uhkailleen amerikkalaista lentotukialusta Norjanmerellä.

Norjassa on ollut jo useita päiviä käynnissä venäläisen sukellusveneen etsinnät, uutisoi norjalaislehti Dagbladet.

Norjan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain lentoalukset ovat etsineet sukellusvenettä sunnuntaista lähtien, koska sen uskotaan uhanneen yhdysvaltalaista USS Gerald R. Ford -lentotukialusta Norjanmerellä, kirjoittaa Dagbladet. 

USS Gerald R. Ford on maailman suurin lentotukialus. 

Sunnuntaista lähtien Norjanmerellä on suoritettu jo 27 lentoa.

NorjaVenäjäUlkomaat

