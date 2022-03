Ruotsi nostaa puolustusmenojaan tänä vuonna kolmella miljardilla kruunulla: "Niin nopeasti kuin on käytännössä mahdollista"

Ruotsissa puolustusmenoja kasvatetaan noin 3 miljardilla kruunulla (288 miljoonalla eurolla) jo tänä vuonna. Rahalla ostetaan varusteita, joilla voidaan nopeasti vahvistaa maan sotilaallista puolustusta. Kyse on armeijan taistelukestävyyttä lisäävien materiaalien hankinnasta sekä mahdollisesti henkilöstön palkkaamisesta ja kuljetusajoneuvojen ostamisesta.

– Se on tarpeen tehdä niin nopeasti kuin on käytännössä mahdollista, mutta sen on sujuttava vakaalla ja järjestelmällisellä tavalla, Ruotsin valtiovarainministeri Mikael Damberg kertoi viime viikolla.