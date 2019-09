Ruotsi kasvattaa puolustusmenojaan 2 miljardilla – varusmiesten määrä kaksinkertaistuu, sotilaallinen yhteistyö Suomen kanssa lisääntyy

– Siihen on sijoitettava paljon rahaa. Sotilaallisen kyvyn rakentamiseen menee aikaa, ja se on pitkän aikavälin sitoumus, hän jatkaa.

Puolustusbudjetin on arvioitu olevan noin 84 miljardia kruunua vuonna 2025 eli noin 7,9 miljardia euroa. Rahassa mitattuna se on siis lähes 2,5-kertainen verrattuna Suomen vuodelle 2020 ehdotettuun puolustusbudjettiin, joka on vajaat 3,2 miljardia euroa.