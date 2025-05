Ruotsalaisyleisöltä karua käytöstä MM-pettymyksen jälkeen – USA:n leiristä ärähdys

Yhdysvaltojen joukkue suorastaan nolasi kotiyleisönsä edessä pelanneen Ruotsin jääkiekon MM-kisojen välieräottelussa lauantaina Tukholmassa. USA oli parempi lukemin 6–2. Ottelun jälkeen Globenin hallissa nähtiin kyseenalaista käytöstä.

Kun Yhdysvaltojen kansallislaulu lähti soimaan, yleisön joukosta kuului buuauksia ja vihellyksiä.

USA:n pelaajat noteerasivat tämän.

– Kuulin kyllä tuon, hyökkääjä Cutter Gauthier myönsi.

– Jos oman maasi kansallislaululle buuataan, eihän se ole kivaa, Gauthier ärähti.

– Mutta tuo on mitä se on, emme voi vaikuttaa tuohon. Se, mihin voimme vaikuttaa, on se, mitä teemme jäällä. Eli pelaamme vahvasti koko 60 minuutin ajan ja teimme sen tänään.

Gauthierilta kysyttiin, että haluaako hän sanoa jotain ruotsalaisfaneille, jotka käyttäytyivät karulla tavalla.

– En, Gauthier latasi.

USA:n toinen hyökkääjä, jenkkien turnauksen tehomies Frank Nazar noteerasi buuaukset.

– Kuulin jotain siihen liittyvää, mutta ei tuota kannata miettiä liikaa. Olimme kuitenkin se joukkue, joka oli loppupeleissä parempi. Ei tuohon kannata keskittyä liikaa. Lippumme nostettiin lopussa ylös, Nazar totesi.

USA:n hyökkääjät Frank Nazar (kuvan yläreunassa) ja Tage Thompson (kuvan alareunassa) juonimassa vastahyökkäystä Ruotsi-ottelussa.

Oliko mahtavaa hiljentää kotiyleisö ja koko areena?

– No kyllä, Nazar naurahti MTV Urheilulle.

– Tuo oli meidän tavoitteemme. Tiesimme, että täällä on täysi halli odottamassa ja suunta vaihtelee pelin aikana. Olihan se hienoa istua loppuhetkillä vaihtopenkillä ja kuulla, mitä viereinen kaveri sanoo. Tai kuulla melkein kun kynä tippuu jossain käytävällä. Olihan tuo mahtavaa, Nazar fiilisteli.

Pelasitteko nyt vahvemmin kuin puolivälierissä Suomea vastaan?

– Näkisin niin. Pelasimme toki hyvin samalla tyylillä ja meillä on vielä juttuja, joita voimme parantaa. Meidän pitää pelata vielä kokonaisvaltaisemmin. Meinasimme kuitenkin päästää heidät mukaan kolmannessa erässä. Vielä on saumaa mennä eteenpäin, Nazar mietti.

Nazar, 21, on nakuttanut tämän kevään MM-turnauksessa yhdeksään otteluun tehot 6+6=12.

USA ylsi nyt pitkän, pitkän tauon jälkeen MM-finaalivaiheeseen. Se kohtaa turnauksen huipennuksessa joko Sveitsin tai Tanskan.

– Onhan tuo mahtava juttu. Toivottavasti kaikki menee hyvin huomenna ja pystymme voittamaan koko homman, Nazar sanoi.