Ruotsin NHL-hirmu murahti MM-kisojen kiistanalaisesta tavasta

Olisi totaalinen valhe, mikäli väittäisi, että sunnuntaina iltapäivällä Tukholman Globenin hallissa nähtiin hätkähdyttävä kiekkonäytelmä kotijoukkue Ruotsin ja MM-kisojen yllättäjämaan Tanskan välillä. Vaikka Tanska laittoi pronssipelin kolmannessa erässä homman jännäksi, Ruotsi oli lopulta parempi maalein 6–2. Isompi kysymys on se, että pitäisikö pronssipeliä edes pelata.

Vastakkain kun on kaksi joukkuetta, jotka ovat kokeneet rajun pettymyksen edellisenä päivänä.

– Voittaminen auttaa aina hieman. Oli mukava antaa jotain faneille. Olisimme tietenkin halunneet olla finaalissa mukana, Ruotsin NHL-puolustaja Erik Gustafsson mietti.

– Se (pronssipeli) on traditio. Ei minua haittaa, kun menen kotiin edes jonkun tulijaisen kanssa, Ruotsin hyökkääjä William Karlsson vastasi aiheeseen.

– En tiedä. Ymmärrän toki, että kyseessä on kansainvälinen turnaus ja että ensimmäinen, toinen ja kolmas yltävät mitaleille. Sen myötä tuo (pronssipeli) on pakko pelata… Eihän tuo mikään hauska taisto ole, varsinkin kun tavoittelee kultaa. Se on, mitä se on, Ruotsin ykkösketjun hyökkääjä Lucas Raymond murahteli.

Ruotsin NHL-hirmu, tällä kaudella runkosarjassa 82 otteluun 80 pistettä (27+53) nakuttanut Raymond myönsi: motivointi tuotti haasteita.

– Ei ollut helppoa ladata tähän. Meillä oli kuitenkin sauma voittaa mitali ja aioimme tehdä kaikkemme, jotta se toteutuu. Niin myös kävi, Raymond mietti.

Ruotsi otti nyt MM-kisoissa toisena keväänä putkeen pronssia. Sen edellinen kulta on niinkin kaukaa kuin vuodelta 2018.

– Joka kerta kun Ruotsi on mukana, tavoitteena on voittaa kultaa. Se on oletusarvo. Kaksi perättäistä pronssisijaa… emme ole kaukana. Kyseessä on kuitenkin turnaus, missä yksittäisellä ottelulla on niin suuri merkitys. Jos voittaa välieräpelin, pääsee finaaliin, eikä tuossa vedetä mitään seitsemän mittelön sarjaa. Puhutaan pienistä marginaaleista ja meidän pitää kääntää ne meidän suuntaamme, NHL-seura Detroit Red Wingsin hyökkääjä Raymond perkasi.

Ruotsi takoi kovaa jälkeä vielä alkusarjassa, kun se napsi voittoja yksi toisensa perään. Odotukset kasvoivat, kun Tre Kronor päihitti hallitsevan maailmanmestarin Tshekin puolivälieräottelussa.

– Ihan kelpo suoritus meiltä, mutta ainoa mikä merkkaa, on kulta. Jäihän tuossa parantamisen varaa, Karlsson summasi.