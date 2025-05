MM-historiaa! USA jyräsi Ruotsin yli loppuotteluun

Yhdysvallat pelaa MM-kisojen finaalissa ensimmäistä kertaa modernin jääkiekon historiassa. Asia varmistui, kun se voitti kisaisäntä Ruotsin välieräottelussa maalein 6–2.

USA oli murskaava ensimmäiset kaksi erää. Se teki kumpaankin kaksi maalia ja alisti kivikovan Tre Kronorin jäänrakoon. Maalilaulua soitattivat Brady Skej, Cutter Gauthier, Conor Garland ja Michael Eyssimont.

Peli oli 40 minuutin jälkeen pohjoisamerikkalaisille siis jo 4–0.

Ruotsin maalissa aloittanut Jacob Markström ei ollut parhaimmillaan. Hänet otettiin vaihtoon ennen kolmatta erää. Tilalle luisteli Samuel Ersson.

Jättiodotuksin kotikisoihinsa lähtenyt Tre Kronor alkoi viritellä kiriä päätösperiodin alkupuolella. William Nylander ja Elias Lindholm tekivät pikavauhtia maalit mieheen. Ruotsi kapusi 2–4-tilanteeseen, kun jäljellä oli vielä 13 minuuttia. Toisessa erässä viheltämään yltynyt Globenin yleisö heräsi syväjäästä ja alkoi kannustaa omiaan voimalla.

2:00 Tämä Elias Lindholmin maali herätti Globenin hetkellisesti.

Jänne katkesi ratkaisevan makuisesti yhdeksän minuuttia ennen loppua. Puolustaja Jackson LaCombe laukoi näyttävästi USA:n 5–2-johtoon.

Shane Pinton 6–2-lakaisu tyhjiin sammutti viimeisetkin valot Tukholman areenassa.

Varsin tasaisesti neljän parhaan joukkoon yltävälle USA:lle finaalipaikka on ensimmäinen nykyaikaisissa MM-kisoissa. Se on voittanut maailmanmestaruuden viimeksi 1960.

0:54 USA painoi pelin 5–2:een kolmannen erän loppupuoliskolla

Lopputulos on valtava pettymys NHL-miehiä vilisevälle Ruotsille, jonka kullaton putki jatkuu. Vuoden 2018 mestaruuden jälkeen se on saavuttanut vain yhden MM-pronssin. Huomenna sillä on mahdollisuus ottaa himmeä mitali.

USA:n finaalipari ratkeaa illalla, kun Sveitsi ja jättiyllättäjä Tanska ottavat yhteen. Mitalipelit pelataan sunnuntaina.