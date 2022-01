Suomi aikoo pyytää Ruotsiin 1800-luvulla Savosta ja Pälkäneeltä viedyt pääkallot takaisin – kirkkoherra haluaa siunata kallot takaisin haudan lepoon

Kallonmittaus oli aiemmin tieteen valtavirtaa

– Ihan kiinnostava detalji on sekin, että myös suomalaistiedemiehet keräsivät kalloja ja vaihtoivat niitä esimerkiksi unkarilaisten tiedemiesten kanssa. Eli pienimuotoista kilpajuoksentaakin voi ajatella taustalla olleen.

– Minua kiinnostaisi tietää, mitä näille vaihdon kohteina maailmalle päätyneille kalloille on tapahtunut ja keitä kaikkia ja mitä instituutioita tähän vaihdantatalouteen on aikanaan kuulunut.

Fingerroos kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että Pälkäneen kalloista on kiinnostuttu Suomessa nyt valtion johtoa myöten.

Kirkkoherrakin kaipaa kalloja takaisin

Yksi kallojen palautusta Suomeen vaativista kansalaisaktiiveista on Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen.

– He pyysivät Pälkäneen seurakuntaa kirjoittamaan adressin Karoliiniselle instituutille pääkallojen luovuttamiseksi Suomeen, Kemppainen selvittää.

– Viimeiset hautaukset tuolle paikalle on tehty vuonna 1841, mutta sille paikalle on haudattu monta sataa vuotta sitä ennen, koska siinä on myös esikristillinen kalmisto. Eli (Ruotsiin viedyt) kallot voivat olla miltä tahansa ajalta.