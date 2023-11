Pälkäneen hautamullista kaivettiin 150 vuotta sitten kymmeniä pääkalloja tieteen nimissä – palauttaako Ruotsi vihdoin jäänteet Suomeen?

Retzius ja tutkijaryhmänsä samoili hautalapioineen erityisen uutterasti Pirkanmaalla Pälkäneen rauniokirkon alueella, jossa on tiettävästi erittäin vanhoja – jopa esikristillisiä – hautoja.

Noin viiden sukupolven ajan pälkäneläisten sukujen jäänteitä on pölyttynyt Ruotsissa Solnassa Karoliinisen instituutin varastoissa. Jäänteitä on jo vuosia yritetty saada takaisin Suomeen oman maan haudanlepoon.

Suomalaisten pääkallojen mahdollisesta palauttamisesta Suomeen on uutisoitu jokseenkin tasaisin väliajoin viime vuosina. Pälkäneellä kuitenkin odotetaan edelleen, milloin pääkallot tosiasiallisesti palautetaan.

– Tavoitteenamme on, että suomalaiset jäännökset voitaisiin palauttaa oikeudenmukaisella ja kunnioittavalla tavalla mahdollisimman pian. Ruotsilla ja Suomella on jatkuva vuoropuhelu asiasta, ja äskettäin järjestettiin tapaaminen Helsingissä molempien maiden edustajien kesken, mutta on edelleen mahdotonta arvioida, milloin palautus voisi tapahtua, Ruotsin ulkoministeriön viestinnästä kirjoitetaan.