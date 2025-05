Ruotsalaistähti kärsi pitkään rajusta MM-kaatumisestaan – "Minulla oli fyysisesti niin huono olla"

Maastohiihdon MM-kisoissa rajusti kaatunut Linn Svahn kärsi pitkään kaatumisesta saadusta aivotärähdyksestä.

Svahn loukkaantui ikävästi harjoituksissa juuri ennen MM-kisojen alkua. Hän sai tilanteen yhteydessä aivotärähdyksen, jonka vuoksi hän joutui jättämään kisat väliin.

Svahn huomasi heti kaatuessaan, että nyt sattui.

– Olen kaksi kertaa urallani ajatellut, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja tämä oli se toinen kerta, Svahn kertoo Expressenille.

Etenkin vahvana sprintterinä tunnetuksi tullut Svahn hiihti viime maailmancup-kaudella kahdesti palkintokorokkeelle. Hän oli vahva mitaliehdokas myös Trondheimin kisoihin, mutta loukkaantumisen vuoksi haaveet uran ensimmäisestä arvokisamitalista kariutuivat.

Svahnin toipuessa kotonaan pimeässä huoneessa aivotärähdyksestään, hänen maannaisensa putsasivat MM-kisoissa pöydän. Ruotsalaiset nappasivat naisissa MM-kultaa kisojen jokaisella matkalla.

Vaikka ruotsalaisittain kultaiset kisat jäivät Svahnilta väliin, ei hän ehtinyt harmitella kohtaloaan.

– Ehkä minulla oli fyysisesti niin huono olla, joten ei minulla ollut siitä edes paha mieli, Svahn sanoo.

Svahn kertoo, että aivotärähdyksestä toipuminen on vienyt aikaa. Nyt hän on kuitenkin valmistautumassa tulevaan olympiakauteen Kreetan auringon alla.

– En ole halunnut keskittyä hiihtotavoitteeseen, vaan ennemmin yrittänyt selvitä arkielämästäni, sillä voin aivotärähdyksen takia niin huonosti aika pitkään. Ensimmäinen askel oli selvitä päivästä ja pystyä viettämään aikaa ystävieni ja perheeni kanssa. Toinen askel oli kuntoutusprosessin aloittaminen, Svahn sanoo.

Svahn on voittanut urallaan 15 maailmancup-kilpailua ja noussut palkintokorokkeelle 24 kertaa. Toistaiseksi arvokisamitalit ovat kuitenkin kiertäneet kaukaa. Vuonna 2021 Svahn loukkasi olkapäänsä, minkä vuoksi hänen MM-kisansa päättyivät heti alkuunsa, eikä hän pystynyt osallistumaan seuraavan vuoden olympialaisiin.

Svahn ei halua puhua arvokisakirouksesta, vaan uskoo vakaasti, että hänellä on tulevaisuudessa vielä mahdollisuus täyttää palkintokaappiaan arvokisamitaleilla.

– On parempi, että etenen askel kerrallaan. Meidän on pidettävä leikkimielinen asenne. Minä olen 25-vuotias. Minulla on luultavasti siihen vielä aikaa, Svahn sanoo.